Россия накапливает ракеты и дроны: аналитики ISW назвали цель

Беспилотники и ракеты. / © ТСН.ua

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Российская Федерация продолжает производить, а также копить ракеты и беспилотники для ударов по Украине. Эти действия демонстрируют постоянные намерения Москвы выиграть войны военными средствами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что по состоянию на середину мая 2025-го РФ накопила более 13 тыс. ракет. В частности, почти 600 баллистических ракет "Искандер-М", более 100 гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал", почти 300 крылатых ракет Х-101, свыше 400 крылатых ракет "Калиб", до 300 крылатых ракет Х-22/32, около 700 крылатых ракет "Оникс" баллистических ракет КН-23 северокорейского производства и около 11 тыс. ракет ПВО С-300/400

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По оценкам ГУР, Россия может производить около 150–200 ракет в месяц. В частности, от 60 до 70 - "Искандер-М", от 10 до 15 - "Кинжалов", от 20 до 30 - Х-101, от 25 до 30 - "Калибров", до 10 - Х-32 и в целом от 20 до 30 - "Оникс" и "Циркон".

"РФ запускала все более масштабные ударные комплексы по Украине, содержащие ракеты, до 1 июня. Удары Украины 1 июня, направленные на российские аэродромы и бомбардировщики, снизят способность России наносить дальнейшие большие удары крылатыми ракетами воздушного базирования по Украине", - говорится в отчете ISW.

Отмечается, что в ходе украинской операции не уничтожили все российские стратегические бомбардировщики. Более того - Москва сохраняет возможность наносить удары по Украине ракетами, запущенными из стратегических бомбардировщиков.

Ты иногда, добавляют аналитики, Shahed уже давно доминируют в российских ударных пакетах, а вооруженные силы РФ в последнее время используют больше баллистических ракет наземного базирования, чем крылатых ракет воздушного базирования.

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"В ІSW продолжает оценивать, что усилия России по увеличению отечественного производства беспилотников и ракет, а также текущая адаптация ударных пакетов, вероятно, являются частью более широких усилий по подготовке к длительной войне в Украине и, возможно, предстоящей войны против НАТО", - отмечают аналитики.

Напомним, 1 июня СБУ нанесла массированную атаку на аэродромы РФ, поразив стратегические бомбардировщики. По данным украинского Генштаба, потери российских войск составляют 41 военный самолет.

Между тем, аналитики ISW проанализировали, сколько российских самолетов было повреждено во время операции "Паутина". В частности, по данным агентства Bloomberg от 2 июня, западный чиновник сообщил, что украинские спецслужбы, вероятно, уничтожили или серьезно повредили по меньшей мере семь Ту-95 и четыре Ту-22 во время атаки.