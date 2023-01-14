Россия готовится к длительной войне — ГУР

По наблюдениям военной разведки Украины, РФ проводит подготовку к длительной войне.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В частности, проводимые Владимиром Путиным меры реорганизации российской экономики и военно-промышленного комплекса указывают на подготовку перевода страны на военное положение, считает украинская разведка.

Такие мероприятия направлены на усиление потенциала российских ВС и создание условий для проведения операций, запланированных в самом начале войны, но неудачно реализуемых войсками РФ.

В ГУР отмечают, что попытки России привлечь все военные ресурсы на продолжение войны против Украины, а также недавнее назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим российскими войсками указывают не только на военные неудачи Кремля, но и на подготовку Москвы к продолжению широкомасштабной долговременной войны .

Напомним, армия России хочет принять оперативную паузу на фронте, чтобы подготовить резервы для новой операции. Для этого оккупанты пытаются втянуть ВСУ в вязкие бои, как в Бахмуте.

Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". В то же время глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и обвинил Украину в нежелании договариваться.

Также российский диктатор отметил, что интенсификация боевых действий в Украине "ведет к неоправданным потерям".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.