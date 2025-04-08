Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт объяснил, что задумал Путин

Россия готовится к новой волне мобилизации, но Кремль пока боится протестов / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от оккупации украинских территорий и готовится к наступлению. Он уже отдал приказ увеличить призыв на срочную службу, привлечь резервистов и финансировать новых добровольцев.

Об этом для 24 Канала сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Россияне активно готовятся к новым наступательным операциям. Они массово привлекают резервистов на собрание без определенного срока и наращивают призыв на срочную службу», – пояснил эксперт.

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Параллельно Путин издал распоряжение губернаторам и местным органам власти найти дополнительное финансирование для верующих на войну «добровольцев». Однако этого ресурса будет недостаточно, и Кремль вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию.

«Пока Путин избегает этого решения, потому что понимает его непопулярность и риск внутренних мятежей. Но если другие меры не принесут результата, Кремль пойдет на этот шаг», — отметил Тимочко.

Однако даже при общей мобилизации российское командование столкнется с проблемами:

где вооружить мобилизованные;

чем снабдить их бронетехникой;

как разрешить подразделения;

где найти офицерский склад

Несмотря на все трудности, Путин не собирается останавливаться.

«Противодействие таким планам возможно только через консолидацию усилий. Россия пытается накопить силы для наступления, но его успех еще не гарантирован», — подытожил эксперт.

Напомним, успехи России на фронте в Украине существенно замедлились за последние месяцы — во многом из-за усовершенствования украинской тактики применения беспилотников и оборонных систем, сообщают западные разведчики и аналитики.