Россия готовится к масштабным ударам по энергосистеме – когда возобновятся ракетные атаки

Российские оккупанты в последнее время уменьшили количество ракетных ударов по Украине. По мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ запаса Романа, эта пауза может быть связана с тем, что россияне ожидают включения теплогенерации в Украине.

Об этом он рассказал "24 каналу".

"Если она (теплогенерация – ред.) находится во включенном состоянии, то в большей степени подвергается ударам и масштабным выводам из строя. Поэтому оккупанты ждут именно этого", – пояснил эксперт.

В то же время, накопление ракет не является причиной паузы в обстрелах Украины.

По словам Свитана, оккупанты, вероятно, ожидают начала отопительного сезона. А также готовят маршруты и атаки. В РФ сейчас идет серьезная работа разведки по доразведке, корректировке, подтверждению размещения объектов в Украине.

"После этого будет проведена работа по маршрутизации движения ракет и определению целей", — подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт также добавил, что у России есть так называемый неприкосновенный запас, в котором есть 500 – 700 ракет. Производит она примерно до 100 ракет. И это гораздо меньше, чем у россиян было в прошлом году.

"Однако если бы стояла задача наносить удары, они бы их не накапливали. Им и так хватает для атаки по 20 — 30 ракет", — отметил полковник запаса ВСУ.

Напомним, в ГУР предупредили, что Россия накапливает ракетный арсенал для возможной нанесения ударов по энергетической инфраструктуре позже, когда будет наступление холодов и зимнего периода.

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