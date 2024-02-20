Россия готовится к массированному удару по Украине – Гуменюк

Оккупационные войска России уже не столь активно используют свою авиацию на юге после сбития их пяти истребителей, однако определенные действия врага свидетельствуют о том, что РФ готовится к массированному удару по Украине.

Об этом "24 Каналу" рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что иногда россияне рискуют собирать информацию над акваторией Черного моря.

По ее словам, небо на прифронтовой территории очень насыщено вражескими беспилотниками, собирающими информацию.

"Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар… мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Игнат оценил значение ликвидации шести российских Су-24 и Су-35.

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