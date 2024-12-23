Россия готовится к наступлению на юг Украины — источники

Российская армия активно готовится к новым атакам на южном направлении, и уже принято решение о проведении масштабной операции.

Россия не отказывается от планов активизировать боевые действия на южном фронте Украины, в частности, в Запорожской области и на правобережье Херсонской области.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Стало известно, что готовность россиян к наступлению на правобережье Херсона даже выше, чем к операциям в Запорожье.

Сообщается, что основной удар в Запорожской области, вероятно, будет направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Возможны также активные боевые действия в районе Гуляйполя.

В Херсонской области уже предпринимались попытки прорыва со стороны российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В конце ноября враг был отбит недалеко от Антоновского моста со стороны Олешек.

Источники уверяют, что решение о наступлении на правобережье Херсонщины уже принято. Операцию возглавит командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков, в том числе тех, что осенью 2022 отступали из Херсона, что придает операции дополнительного символизма.

Также сообщается, что планы РФ могут зависеть от погодных условий. Для перехода на правый берег Херсонской области оккупантам необходимо пересечь Днепр, поскольку все мосты в этом регионе разрушены. Учитывая это, враг может использовать лодки или строить временные переправы. После подрыва Каховской ГЭС часть территории на правом берегу превратилась в болотистые участки, которые зимой замерзают, что может облегчить движение российских войск.

Напомним, враг активно продолжает наступление на Времевское выступление в Донецкой области, что повышает риск окружения украинских подразделений. Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается вокруг села Макаровка.

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