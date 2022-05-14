Россия готовится к наступлению, Севастополь покинули подлодки, а над Белгородом снова слышны "хлопки": главные события ночи 14 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 14 мая:
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска готовят новое наступление по нескольким направлениям. Читать дальше –>
- В пятницу, 13 мая, в море вышли все подлодки Черноморского флота РФ. У причалов их больше нет. Читать дальше –>
- В ночь на субботу, 14 мая, жители Белгородской области слышали какие-то хлопки вверху и наблюдали в небе огненные пятна. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты вновь обвинили Россию в использовании Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора относительно "американского биологического оружия" в Украине. Читать дальше –>
- Международная автомобильная федерация (FIA) дисквалифицировала 15-летнего российского гонщика Артема Северюхина из-за фашистского поздравления. Читать дальше –>
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