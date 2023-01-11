Россия готовится к новому массированному ракетному удару: в ВСУ рассказали, что обстреляют оккупанты

Российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может произойти уже в ближайшие дни.

Об этом в комментарии "Суспильному" сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Гуменюк отметила, что россияне активно используют беспилотники, что свидетельствует о подготовке к массированному ракетному удару, ведь таким образом оккупанты проводят разведку.

"Они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить. Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры. Они продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания. Они продолжают выискивать системы противовоздушной обороны, которые мечтают поразить", – объяснила Гуменюк.

Гуменюк добавила, что сейчас России для подготовки к ракетным ударам требуется от 12 до 14 дней. Поэтому новый обстрел может произойти уже в ближайшее время.

"Учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки враг как правило 10,12 или 14 дней можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне такой массированной ракетной атаки", — сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Враг не вывел ракетоносители в море из-за шторма. Также оккупанты перезаряжают новые ракеты, которые запустят их по Украине.

Массированные ракетные удары

Российские террористы от 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами, уничтожая жилые дома и инфраструктуру. С 10 октября 2022 года террористы атакуют энергетическую инфраструктуру. Целью кафиров является их стремление оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что новый ракетный обстрел Украины может произойти 12-15 января. Россияне уже к этому готовятся.

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