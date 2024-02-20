Россия готовится к новому массированному удару по Украине: Гуменюк сделала важное уточнение собственного заявления

Россия может готовиться к новому ракетному удару по Украине ко второй годовщине полномасштабного вторжения, однако точно неизвестно, произойдет ли такой удар.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила свое предыдущее заявление о подготовке РФ к очередному масштабному ракетному удару по Украине.

Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина.

Гуменюк объяснила, что РФ выдерживает определенную паузу между своими массированными атаками. По ее словам, это может свидетельствовать и о подготовке к чему-то масштабному, и о том, что страна-агрессор понесла потери в авиации, поэтому взяла паузу.

Речь идет о том, что если россияне выдерживают паузу в ударах, то не исключено, что они готовятся к новой атаке. Сейчас мы видим, что они используют точечные атаки. Понятно, что сейчас на фоне потери самолетов они берут паузу. Соответственно, могут готовить массированную атаку", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что подобная пауза в обстрелах не означает, что масштабная атака 100% произойдет.

"Мы говорим о том, что они время от времени совершают массированные атаки. С пониманием того, какие на этой неделе у нас даты (24 февраля – ред.), можем предположить, что они могут готовить что-то подобное. Но это не значит, что россияне точно готовятся к атаке", – объяснила Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк сказала, что оккупационные войска России уже не столь активно используют свою авиацию на юге после сбития их пяти истребителей, однако определенные действия врага свидетельствуют о том, что РФ готовится к массированному удару по Украине.

"Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар… Мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

Уничтожение российских самолетов

ВСУ 17 февраля уничтожили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35 на востоке Украины. По данным главнокомандующего Сырского, самолеты "приземлили", когда они атаковали позиции Сил обороны Украины.

На следующий день, 18 февраля, стало известно, что подразделения Воздушных сил сбили еще один российский истребитель Су-34.

19 февраля Воздушные силы также поделились положительными новостями – на восточном направлении упали еще два российских истребителя – Су-34 и Су-35.

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