Россия готовится к новому наступлению, а не к миру: Столтенберг призывает помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что агрессорка Россия готовит новое наступление. Пока нет никаких признаков, что Кремль готовится к миру.

Об этом генсек сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет The Guardian.

"К сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Напротив, Москва готовится к новым военным наступлениям", — сказал он.

Именно поэтому, подчеркнул генсек, Альянс должен продолжать поставлять Украине оружие, которое ему нужно, "чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство".

Напомним, американские аналитики ISW отмечают, что военное командование России ставит нереалистичные сроки и спешит приступить к захвату Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи. Более того — Россия вряд ли нарастит боевую мощь.

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