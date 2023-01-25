Россия готовится к новому наступлению на Украину: Данилов рассказал, когда это произойдет

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

Об этом он сказал 25 января в эфире телемарафона.

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", — сказал он. Данилов.

Секретарь СНБО также предупредил украинцев, что страна-агрессор готовит новые информации операции против нашего государства и вербует "уголовных авторитетов" из Харьковщины.

"5-е управление ФСБ продолжает работать на территории Украины, пытаются привлечь криминальных авторитетов, особенно из Харьковской области. Мы все это отслеживаем, и я хочу обратиться к этим молодым людям, которые находятся в ОАЭ: ребята, когда вы вернетесь на родину, вы все будете сидеть за решеткой. Надо защищать страну, а не играть с ФСБ", — отметил Алексей Данилов.

Угроза нового наступления на Украину

В конце 2022 г. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что Россия готовится к новому мощному наступлению на Украину. Глава ВСУ не исключает, что мишенью оккупантов снова может стать Киев. Об угрозе наступления также предупреждают представители украинской власти, в частности, Владимир Зеленский.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также предупреждает о новом мощном наступлении российских захватчиков на территорию Украины.

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