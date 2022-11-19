Россия готовится к новой волне мобилизации: в ISW объяснили почему это малоэффективно

Новая волна официально объявленной мобилизации в России может начаться уже в течение следующего месяца. Это усугубит условия подготовки российских солдат в условиях перегруженности бюрократических и административных ресурсов, а также проблем с обеспечением армии.

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

По мнению экспертов, российские официальные лица готовятся к дальнейшим усилиям по скрытой мобилизации, даже если идет осенний призыв, что, вероятно, еще больше переполнит и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил таким образом, что это повредит развитию мобилизованных военнослужащих.

Они ссылаются на информацию, распространяемую российскими Telegram-каналами 18 ноября. Тогда сетью разошлось фото повестки, полученной жителем Санкт-Петербурга с приказом явиться в военкомат в январе 2023 года.

В ISW отмечают, что продолжение тайных мобилизационных усилий и потенциальная подготовка к новой мобилизационной волне вместе с текущим осенним циклом призыва создадут для РФ дополнительные проблемы.

Это, вероятно, приведет к еще более низкому качеству обучения как мобилизованных новобранцев, так и военнообязанных, поскольку они получат недостаточный уровень подготовки. Очередная волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут направлены на передовую в Украине», — говорится в отчете Института исследования войны.

Напомним, недавно Путин подписал указ, согласно которому в РФ разрешено мобилизовать осужденных. Теперь в колониях будут набирать не только в ППК "Вагнер", но и в регулярную российскую армию. Однако, как сообщает Медиазона, в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек. Рекордное сокращение числа заключенных-мужчин совпадает по времени с вербовкой в колониях для участия в войне в отрядах ППК "Вагнера".

Российские "мобики" массово сдаются в плен.

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