Россия готовится к полномасштабной мобилизации: эксперт назвал важный признак

Введение электронных повесток позволяет говорить о том, что для РФ война становится тотальной.

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о едином реестре военнообязанных, согласно которому электронные повестки приравниваются к бумажным, свидетельствует о том, что Россия готовится к полномасштабной мобилизации.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

По его словам, авральный режим, в котором Госдума принимала этот закон, подтверждает, что мобилизацию в России будут готовить быстро.

“Три слушания в Госдуме за один день – это очень редкое исключение из правил. Так быстро принимали только закон о фейках против российской армии", – подчеркнул Галлямов.

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Политолог считает, что российские власти до последнего надеялись набрать контрактников в армию, когда же эти надежды не оправдались, то прибегли к таким мерам, которые не особенно популярны в обществе.

"Эта тема обросла дополнительным количеством смыслов негативных для российской власти. Они добились лишь того, что эта история подорвала информационное пространство. И это свидетельствует о том, что они уже реально подгорают”, – заметил он.

Аббас Галлямов утверждает, что введение электронных повесток позволяет говорить, что в РФ война становится тотальной, то есть воюет уже все российское общество. Теперь все российские мужчины призывного возраста со страхом открывают приложение "Госуслуги", через которое будут отправлять электронные повестки.

"В понимании своей беззащитности перед российским государством оказалась вся мужская часть населения", — подчеркнул он.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, длительное время живущий в Вашингтоне, считает, что российскому президенту Владимиру Путину нужна продолжительная позиционная война в Украине, чтобы сохранить свое место в Кремле.

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