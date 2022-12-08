Россия готовится к предстоящему поражению в войне против Украины – разведка

В украинской разведке предупредили, что эта война коснется каждого в России.

На фоне потерь в войне против Украины в России готовятся к предстоящему поражению своих войск, в то же время не прекращая мобилизацию.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба разведки.

По словам Юсова, в РФ есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны мобилизации, формы, методы, системы учета.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу", — отметил представитель ГУР.

"Эта война коснется каждого в России. Они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", — подчеркнул Юсов.

Напомним, накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что поражение России в войне против Украины – уже решенный вопрос. И сегодня российские пропагандисты готовят общество страны к этому поражению, критикуя генералитет.

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, "Путин потерпел поражение в целом". Однако предстоит еще много боевых действий.

Что происходит в горячих точках на фронте прямо сейчас Андрей Ильенко

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