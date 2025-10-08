Россия готовится к "реальной" ядерной провокации на ЗАЭС: подробности

ЗАЭС / © sprotyv.mod.gov.ua

Россияне перешли к финальной, опасной стадии реализации своего плана по Запорожской АЭС. Оккупанты готовят масштабную провокацию с «реальной» ядерной угрозой, чтобы под ее прикрытием полностью интегрировать станцию в свою энергосистему.

Об этом предупреждает глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По словам эксперта, оккупанты уже создают себе информационное алиби. В течение 15 дней ЗАЭС работает на резервных генераторах и именно в это время российская пропаганда начала активно распространять фейки. Так, директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов заявила, что Украина целенаправленно бьет по резервуарам с топливом для генераторов.

Интересно, что ни одного подобного «удара» не зафиксировала даже мониторинговая миссия МАГАТЭ, постоянно находящаяся на станции. Сами же россияне не прекращают игру с огнем, ведя артиллерийские обстрелы с территории вплотную к АЭС.

Техническая подготовка под видом «ремонтов»

Параллельно с информационной кампанией идет активная техническая подготовка. Андрющенко обращает внимание на то, что все время блекаута на ЗАЭС на оккупированной территории Запорожской области продолжаются массовые отключения электроэнергии. Официальная причина — «технические работы на подстанциях в Мелитополе».

«Это также подтверждает активную фазу работ по техническому переподключению ЗАЭС», — отмечает эксперт.

Какая конечная цель

Сценарий, который готовят оккупанты, выглядит крайне цинично и опасно.

«Россияне создадут очередную провокацию с „реальной“ ядерной угрозой и, пользуясь этим, переключат ЗАЭС на российские энергосистемы», — заключает Андрющенко.

Этот шаг станет не только воровством украинского энергетического объекта, но и создаст беспрецедентные риски ядерной безопасности всей Европы.

Напомним, МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Станция находится без наружного питания и работает на генераторах. Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу ядерной безопасности. Российские операторы утверждают, что запасов горючего хватит на 20 дней, однако работа без внешнего питания более 72 часов считается критически опасной.