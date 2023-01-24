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Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но очевидно должна проиграть — Зеленский

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но очевидно должна проиграть — Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Президенты Украины и Финляндии обсудили, что именно Украине нужно на поле боя для проигрыша страны-агрессора РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но очевидно должна проиграть.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Нииносте, передает УНИАН.

"Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, расчетах России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть", — отметил он.

По словам Зеленского, они с Нииносте обсудили, что именно Украине нужно для этого на поле боя.

"В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку намерения это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен", — резюмировал глава государства.

Напомним, 20 января союзники во время заседаний Рамштайн-8 не приняли решение о поставках Украине Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, мол, Берлин готов ускорить передачу танков.

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Дата публикации
Просмотры
2374
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