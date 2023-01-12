"Россия готовится к серьезной кампании": польский генерал предупредил об обострении войны

Россия может готовиться к новым серьезным действиям в войне против Украины.

Об этом сказал польский генерал Богуслав Пацек, директор Института безопасности и международного развития Ягеллонского университета, бывший ректор Национального университета обороны в разговоре на Onet Rano.

"На мой взгляд, Россия многое делает для того, чтобы подтвердить, что готовится к серьезной крупной кампании. Следует ожидать серьезных действий, возможно, через несколько недель", — сказал он.

По его оценке, самый вероятный вариант примерно в марте. Говоря о потенциальном новом наступлении РФ с учетом прошлогодних ошибок, генерал Пацек обратил внимание на мобилизацию около 20 тысяч россиян.

"Вдруг они исчезли из виду. Скорее всего, они обучены, подготовлены к следующей деятельности. Между тем Путин увеличил численность армии до более 1 млн 150 тыс. человек. Это большой численный прогресс", — подчеркнул он.

Генерал также сказал, что, по его данным, российские оружейные заводы работают на полную мощность.

"Теперь есть три смены, а не одна. На многих заводах срочно проводится капитальный ремонт оборудования, обезвреженного во время войны. Кроме того, по его словам, это подготовительный этап к большей кампании, то есть преследование Украины путем уничтожения ее критически важной инфраструктуры и передислокации войск в Беларуси", — добавил он.

Напомним, военная разведка Британии считает, что Россия готовит отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель. Впрочем, генерал лорд Ричард Даннатт, бывший начальник британского Генштаба, говорит, что надеяться на урегулирование войны путем переговоров сейчас или в будущем нереально, поскольку нет общей точки для начала переговоров . Решение должно быть принято в поле боя.

По мнению профессора Кшиштофа Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине начала кремлевским диктатором при поддержке своего населения, будет долгой.

В свою очередь бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что армия страны-террориста России в 2023 году может изменить тактику действий на поле боя.

Как сообщалось, генсек НАТО спрогнозировал, сколько будет продолжаться война России против Украины и назвал условие мира.

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