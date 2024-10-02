Россия готовится к штурмам на Запорожском направлении: в ВСУ назвали вражескую цель

Российская армия готовится к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Цель врага состоит в полном выходе на административные границы Донецкой области и оккупации города Запорожья.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сказал в комментарии "Радио Свобода".

Как сообщил представитель ВСУ, у Приютного и Роботино российские войска пытаются сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий.

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"Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Отмечаю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и у Роботино", – сказал Волошин.

"У Приютного цель этих действий для того, чтобы совершить штурм и продвижение в направлении Большой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и оставшиеся там территории и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и дальше Курахово", – объяснил спикер Сил обороны юга.

Он добавил, что возле Роботино оккупанты также формируют похожие подразделения, чтобы совершать штурмовые действия для захвата украинских позиций на так называемом Роботинском выступлении, и чтобы двигаться дальше на Орехов.

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Информацию о скоплении вражеской техники в районе Роботино подтвердил другой военный из этого направления – спикер 118-й ОМБр ВСУ Дмитрий Пелых. Однако, по его мнению, там целью захватчиков является Запорожье.

"Есть определенная у нас информация, что они подтянули на это направление тяжелую бронированную технику, а также подвезли энное количество баги или гольф-каров. Это подразумевается техника не российского производства. Что касается какой-то большей нагрузки людьми, то их еще не было. Очевидно, что они готовятся", – описал ситуацию Пелых.

"Выглядит так, что им это Роботинский выступление мозолит глаза. И они бы хотели однозначно максимум его срезать, или пойти дальше, ведь в планах – захватить и Запорожье, ведь они как бы его присоединили к Российской Федерации, но город дальше является украинским", – добавил представитель 118-й ОМБр.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские войска активизировались в Запорожском направлении. Однако, по его мнению, масштабного наступления РФ с целью захвата Запорожья не будет.

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