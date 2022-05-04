Россия готовится к третьему циклу войны на конец мая — Путин будет бросать людей волнами

Россия готовится к третьему циклу войны на конец мая — Путин будет бросать людей волнами

Российское правительство не оставляет попыток захватить территории Украины. В частности, в настоящее время военные РФ готовятся к третьему циклу войны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о трех возможных сценариях наступления оккупантов.

Свое мнение советник руководителя ОП выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 3 мая.

"Они готовятся к третьему циклу на вторую половину мая. И вот они уже будут пытаться куда-то наступать. А вот это уже зависит от того, сколько мы сохраним своих средств в нашем противостоянии. Нашим будет идти западная помощь", – рассказал политик.

В частности, Арестович отметил, что возможны три сценария развития события.

"Возможны три варианта: первое – мы не успеем подготовиться, а они продолжают давить. Это Донбасская, Криворожская и Запорожская операция – на этих направлениях враг постарается достичь успеха. Мы выровняем паритет. И вариант – мы успеем накопить транш и на отдельных участках перейдем наступление, а эта масса плохо обученных людей будет обороняться", — добавил Арестович.

Также политик считает, что правительство РФ "будет бросать военные волны, пока не закончится население, которое может воевать".

"Но я четко вижу, что путинский режим это (стягивать новые силы – ред.) постарается делать волнами, пока не закончится население, которое может воевать", — добавил Арестович.

Напомним, Россия пытается пополнить потери боевого состава, поэтому мобилизует резервистов. В частности, повестки в военкомат поступают даже военным пенсионерам.

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