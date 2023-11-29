Россия готовится к войне на истощение: военный эксперт указал на признаки

По его мнению, для России сейчас победный конец – "это стабилизировать линию фронта".

Россия готовится к войне на истощение. Об этом свидетельствует как увеличение финансовых расходов, так и разные пропагандистские вещи.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Униану.

"Сейчас именно тот период, когда из России (особенно на страны ЕС и Украины) идут разные информационные сигналы, пропагандистские нарративы о том, что они крепче, они сильнее, и в случае, если мы войдем в эту кампанию войны на истощение, у России есть больше возможностей для победы, поскольку у нее, мол, больше людей, они выделили больше денег на оборону", – рассказал он.

По его мнению, для России сейчас победный конец — "это стабилизировать линию фронта, какова она". В частности, одной из таких "побед" для Путина будет захват Авдеевки, которую оккупанты хотят взять с 2014 года.

"Например, захватом Авдеевки или еще каких-либо населенных пунктов, и переводом этой войны в более позиционную фазу, то есть фазу войны на истощение, когда побеждает тот, у кого в частности лучшее тыловое обеспечение. Россияне хотят продемонстрировать, что готовятся к улучшению этого тылового обеспечения, но не надо забывать, что увеличение финансирования — это не просто, чтобы что-то нарастить. Речь идет о компенсации того, что было потеряно, чтобы западные партнеры увидели, что война будет затягиваться и уменьшали пакеты поддержки Украины", — отметил он.

Мусиенко считает, что Россия подобными действиями "хочет просто дождаться политических изменений на Западе, выгодных для себя. А затем навязывать нам переговоры на выгодных для себя условиях".

Напомним, в НАТО рассказали, что Россия накопила большое количество ракет для будущих массированных атак по Украине.

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