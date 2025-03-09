Россия готовится к войне с Западом: в ISW объяснили, что на это указывает

Кремль продолжает продвигать ошибочную версию, что государства-члены Европейского союза и Украина стремятся затянуть и обострить войну в Украине. Таким образом, Россия пытается отвлечь внимание от собственных долгосрочных приготовлений России к войне с Западом.

Об этом пишут в ISW.

Россия готовится к войне с Западом

Представитель МИД России Мария Захарова 7 марта отреагировала на саммит ЕС 6 марта, охарактеризовав инициативы ЕС по увеличению военных расходов и финансовой помощи Украине как "умышленное разжигание" эскалации между Западом и Россией и охарактеризовав ЕС как "милитаризованный союз", который "поражён союзом". Она заявила, что ЕС играет в "опасные геополитические игры" и "откладывает" возможность переговоров по прекращению войны.

"Заявления игнорируют усилия Кремля по мобилизации внутренней поддержки войны в Украине и оправдывают долгосрочные усилия России по милитаризации общества, утверждая, что Россия ведет косвенную войну с Западом в Украине и должна готовиться к войне с ним", — пишет ISW.

Аналитики пишут, что усилия России по укреплению группировки своих сил в Беларуси, расширению своих военных возможностей и милитаризации своего общества в долгосрочной перспективе отражают подготовку России к потенциальной предстоящей войне с НАТО. РФ разместила несколько систем ПВО С-300 в Беларуси в конце августа 2021 года и силы Воздушно-космических сил (ВКС) в сентябре 2021 года, продолжая наращивать свое присутствие в стране за последние 3 года.

Россия и Белоруссия постоянно использовали Договор о Союзном государстве для углубления своих двусторонних военных соглашений. Государство-агрессорка обновило свою ядерную доктрину в ноябре 2024 года, чтобы расширить свой так называемый "зонтик", включив в него Беларусь. Россияне прямо заявили, что смогут применить тактическое ядерное оружие, размещенное в Беларуси, в случае агрессии против него.

"Россия вовлечена в значительную реструктуризацию сил, военно-промышленные и гибридные военные усилия, подчеркивающие усилия России по подготовке и возможному инициированию будущего конфликта с Западом", — пишут в ISW.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что государство создаст 14 новых военных дивизий, что демонстрирует четкое намерение России расширить свои вооруженные силы в ближайшие годы. РФ пытается нарастить свои долгосрочные боевые возможности путём расширения и национализации своей оборонно-промышленной базы (ОПБ).

Как отмечают в Институте, разные европейские правоохранительные органы и власти обнаружили усилия России по гибридной войне по всей Европе. Агрессор заставил несколько коммерческих самолетов вернуть назад после того, как в апреле 2024 года нацелила на самолет устройства для подавления GPS.

"Кремль, вероятно, продвигает эту версию в рамках своих усилий по обострению напряженности между Соединенными Штатами и Европой и подрыву более широкого западного альянса, поддерживаемого Украиной", — завершили в отчете.

Ранее говорилось, что глава разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль считает: Россия вынашивает планы, как испытать НАТО на прочность и проверить действенность коллективных гарантий безопасности Альянса. По его мнению, когда боевые действия в Украине прекратятся, эти риски для стран-членов НАТО увеличатся.

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