Россия готовится к затяжной войне: прогноз бывшего депутата Госдумы РФ

Сможет ли такой способ призвать людей на войну вызвать какое-либо возмущение у общества и к чему вообще он может привести, рассказал в эфире телеканала Freedom бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

“Я не думаю, что сейчас точно приведет к негодованию такой метод. Просто это возмущение не конвертируется в какие-либо протесты. Это просто невозможно. Но очевидно, что речь идет не о какой-то военной службе, речь идет о мобилизации. То есть сегодня, грубо говоря, каждый гражданин России в возрасте, в котором он может участвовать в военных действиях, может получить электронную "черную метку", приглашение на смерть и если это сообщение доходит, то мужчина считается призванным. Если он не явится в военкомат в течение 20 дней, то, по сути, он дезертир и его лишат многих прав — он не сможет управлять автотранспортом, распоряжаться своей собственностью, он не сможет ничего вообще брать в кредит, создавать ФЛП, какой-то бизнес”, — рассказал Дмитрий Гудков.

Он также добавил, что власти не могут мобилизовать огромное количество людей, потому что кроме мобилизации их нужно экипировать, вооружить. Сегодня власти создают механизм, при котором они могут мобилизовать любое количество людей, отправить на убийство 100 тысяч, полмиллиона и даже миллион.

"Другое дело, что логистически все эти проблемы будет очень трудно решать. Сейчас, конечно, очень большое количество людей будет пытаться уехать, кто будет жить явно не по месту прописки, кто перейдет на дистанционную форму работы и скорее всего будет получать зарплату не на свою карточку, а на карточку какого-нибудь родственника. Общество как-то приспособится к этому, но очевидно, что Путин готовится к затяжной войне и ему не нужно будет объявлять мобилизацию, вводить военное положение. Хотя, по сути, этот закон, пусть и виртуальный, создает военное положение", — отметил бывший депутат Госдумы.

Напомним, что в некоторых регионах страны-агрессорки России и в оккупированном Крыму отменили традиционный парад на 9 мая.

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