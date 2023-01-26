Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар - Марченко

Утром 26 января глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что по состоянию на 07:47 "покраснели" все регионы, кроме западных областей.

Напомним, что в ночь на 26 января в Украине несколько раз объявляли "тревогу". В частности, часть страны она охватила из-за атаки российских беспилотников. Продолжалась несколько часов и закончилась только к утру.

В частности, русские военные пытались атаковать Киев. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА.

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