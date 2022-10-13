Россия готовится обвинить Украину в подготовке терактов — ISW

Россия, вероятно, активизировала свою информационную операцию, чтобы ложно представить Украину как террористическое государство и создать условия для противодействия попыткам признать Россию таковой. В Кремле готовятся обвинить Киев в подготовке нескольких террактов на территории РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, несколько российских источников сделали заявления о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности России граждан Украины за якобы подготовку "терактов" в Свердловской, Московской и Брянской областях 12 октября.

Тем временем российские блогеры усилили риторику, обвиняя Украину в терроризме и призывая российские власти усилить процедуры "контрразведки" и официально признать Украину террористическим государством.

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Утверждения о якобы подготовке подрывной деятельности Украины в России согласуются с более широкой попыткой создать информационные условия для ответа на попытки Украины официально признать Россию государством-террористом, особенно после недавних массированных атак по критически важной инфраструктуре и жилым районам.

Аналитики считают, что российское информационное пространство также может выдвигать условия для оправдания последующих массированных ударов по украинским тылам. Хотя, как ранее оценивало ISW, эта тактика является частью российского метода ведения войны и, возможно, будет использована независимо от информационных условий.

Российские власти также могут создавать условия для атак против России под фальшивым флагом, которые квалифицируются как террористические акты, совершенные Украиной.

Напомним, в США назвали признаком слабости и отчаяния российские ракетные удары по Украине. В Госдепе отметили, что целью массированных обстрелов было уничтожение украинских электрических сетей, отопительной и энергетической инфраструктуры.

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