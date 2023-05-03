Россия готовится освещать контрнаступление Украины: как там задействовали пропаганду и СМИ

В России раньше времени начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Там пропаганда создает информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение".

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, РФ выпустила новую "методичку" с указаниями, как освещать украинское контрнаступление и правильно расставлять акценты в случае военной неудачи российской армии.

“Методичка, известная в медиасреде как “темник”, предписывает журналистам “не снижать ожиданий относительно анонсированного украинского контрнаступления” и не утверждать, что “Киев не готов к контрнаступлению”. Напротив, провластные СМИ не должны создавать ложных надежд у россиян о слабости ВСУ, а также акцентировать внимание аудитории на том, что Украина получает мощную поддержку от Запада”, — отмечают в Центре.

Кроме того, судя по утверждениям "методички", пропагандистам советуют не "поднимать тему" расходов российского бюджета на "восстановление инфраструктуры" оккупированных территорий.

"Кремль опасается, что россияне будут недовольны расходами на украинские территории при наличии проблем в самой России, как это было с восстановлением Крыма. В то же время дается указание максимально распространять в инфопространстве новости о ремонте в школах, детских садах и больницах городов россии. Также методичка рекомендует пропагандистам "не мусолить" тему подготовки к параду 9 мая", — добавляют в Центре противодействия дезинформации.

Там также добавили, что Кремль признает вероятным успех украинского контрнаступления и пытается смягчить деморализацию российского общества и не допустить падения рейтинга власти, как это было после военных провалов России на Херсонщине и Харьковщине.

“Такая стратегия решает две идеологические задачи. Если украинское наступление будет неудачным, СМИ объявят, что это результат умелых действий российской армии против мощного противника с западным оружием. А если Украина добьется успеха контрнаступления и освободит определенные территории, пропагандисты должны убедительно объяснить российскому населению, как с РФ пытались сдержать натиск противника и только поставки оружия из США и Европы позволили ВСУ добиться "скромных успехов", которые не так уж разгромны", — отметили в Центре.

Отдельно подчеркнули, что есть также вероятность, что распространение подобных "темников" — это подготовительный этап к оглашению российским военно-политическим руководством окончания "сво" и приказа войскам на уже оккупированных территориях Украины войти в режим глухой обороны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения Москвы в атаке беспилотниками на Кремль.

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