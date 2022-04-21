Россия готовится применять устаревшую советскую военную технику — разведка

Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями.

Об этом 21 апреля сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов.

В частности, в течение апреля:

с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО снято 18 САУ "Мста-С";

из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе: 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята с арсеналов Западного ПО.

Восстановление боеспособности и укомплектования ВВТ группировки войск Западного ВО осуществляется, в т.ч. за счет ВВТ, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар, 45 км от ГКУ). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215 ОРВБ (Маршала Жукова) 20А.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовсталь" в Мариуполе, приказал отменить его. Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

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