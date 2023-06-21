Россия готовится устроить теракт на "Крымском титане": есть угроза как для нее самой, так и для соседей

В результате подрыва в воздух могут подняться опасные химические вещества.

Российские оккупанты готовят в оккупированном Армянске, что в Крыму, теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Пострадать от этого могут Турция и Румыния.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Если подрыв Каховской ГЭС – это все-таки была сравнительно локальная катастрофа в пределах Украины, то взрыв химического предприятия – это все-таки распространение опасных веществ воздухом. В зависимости от направления движения воздуха, опасность может грозить и жителям Турции и жителям России, и жителям Румынии", — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, что российские захватчики могут создать в Крыму техногенную катастрофу.

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