Россия готовится возобновить наступление на одном из направлений: Сырский рассказал о планах врага

Российские кафиры готовятся возобновить наступательные действия на Северском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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По его данным, для возобновления наступления враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.

Что касается ситуации на востоке, то оперативная обстановка остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска. Благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса", — проинформировал он. .

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории российской федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", — отметил Сырский.

Какая ситуация в районе Бахмута

В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец-Донбасс. С севера Бахмута противник совершает штурмовые действия в направлении Богдановки с привлечением подразделений "добровольческого корпуса".

Противник пытается создать благоприятные условия для наступления на Времен Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

"Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины во всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", — подчеркнул он.

Напомним, генерал Маломуж описал вероятное течение войны весной.

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