Россия готовится запустить захваченную Запорожскую АЭС - Greenpeace показал спутниковые снимки

Запорожская АЭС. / © УНИАН

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Россия начала масштабное строительство электросетей на оккупированном юго-востоке Украины, вероятно, с целью подключения захваченной Запорожской АЭС к собственной энергосистеме.

Об этом говорится в новом отчете Greenpeace, спутниковые снимки которого подтвердило издание The New York Times.

Спутниковый снимок от 22 мая показывает, что, по словам Greenpeace, несколько новых опор и линия электропередач на оккупированной Украине. России понадобится еще несколько линий, чтобы подключить запорожский объект к своей сети. / © Greenpeace

По данным экологической организации, с начала февраля РФ прокладывает более 50 миль новых линий электропередачи от Мариуполя в Бердянск. Их направление свидетельствует о попытке подключения к большой подстанции у Мариуполя, которая связана с Запорожской АЭС, расположенной примерно в 140 милях к западу.

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"Это первое физическое доказательство того, что Россия готовится перезапустить станцию", - заявил эксперт Greenpeace Украина Шон Берни.

Планы Москвы по АЭС остаются не до конца понятными. Как отмечают специалисты, пока неясно, намерена ли РФ запустить станцию во время боевых действий или уже после возможной паузы в войне. Однако ясно одно: чтобы использовать мощности станции, Кремлю нужно еще несколько новых линий, и этот процесс будет продолжаться.

Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная подчеркивает, что идея использования АЭС для российских нужд озвучивалась еще во время первых месяцев полномасштабной войны.

Запорожская АЭС 2023 года. / © Фото из открытых источников

Запорожская АЭС, самая большая в Европе, до 2022 года обеспечивала четверть энергоснабжения Украины. Все шесть ее реакторов остановлены — последний из них был выключен в 2023 году. Станция находится опасно близко к линии фронта, что делает невозможным ее безопасную эксплуатацию.

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Стоит отметить, что такие действия России прямо противоречат предложенному США плану, согласно которому Запорожская АЭС должна была вернуться под украинскую юрисдикцию, но функционировать под надзором американской стороны, обеспечивая энергией как Украину, так и РФ.

Россия фактически стала первой страной, в военное время захватившей ядерную станцию другого государства и планирующей ее использование в собственных энергетических целях. Это может подорвать позиции США в мирных переговорах и создать опасный прецедент на международном уровне.

По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, на станции уже есть план по ее полному перезапуску, а 2024 год раньше назывался целевой датой ввода в эксплуатацию. Однако главным препятствием, по его словам, остается поврежденная и неполная энергетическая инфраструктура.

Из четырех высоковольтных линий на 750 киловольт, которые ранее соединяли станцию с украинской энергосистемой, две проходят через подконтрольную Украине территорию, еще две — на временно оккупированной — были повреждены. По словам эксперта по ядерной энергетике Ольги Кошарной, только одна из линий, возможно, восстановлена.

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Это означает, что России необходимо построить дополнительную инфраструктуру, чтобы задействовать полную генерирующую мощность станции. Как отмечает аналитик Greenpeace Шон Берни, Москва может стремиться подключить Запорожскую АЭС к энергосистеме Ростовской области - территории РФ, граничащей с оккупированными районами Донецкой области.

Спутниковые снимки Greenpeace фиксируют строительство новых ЛЭП с характерными треугольными опорами у Мариуполя. Последние фото, сделанные между 11 и 22 мая, показывают расширение сети в направлении села Шевченко, примерно в 7 милях от большой подстанции, имеющей связь со станцией.

Энергетики предупреждают: попытки России перезапустить станцию в нынешних условиях чрезвычайно рискованны. После трех лет войны часть критического оборудования невозможно заменить, а значительное количество опытных украинских специалистов покинули объект. Кроме того, уничтожение плотины на Днепре в 2023 году, вероятно, российской стороной, лишило АЭС основного источника воды, используемого для охлаждения реакторов и ядерного топлива.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что любые попытки РФ перезапустить реакторы могут повлечь за собой "непредвиденные последствия".

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Ранее сообщалось, что временно оккупированную Запорожскую АЭС россияне, возможно, уже подключили к своей энергосистеме, или сделают это в ближайшее время. На достройку необходимой инфраструктуры требуется не больше нескольких недель.