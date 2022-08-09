Россия грозится взорвать завод "Байрактар", если он откроется в Украине

В Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

Об этом сообщил пресссекреатр фюрера Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистское издание "ТАСС".

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"В случае появления в Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию", — заявил Песков.

Интересно и то, что Путин на одной из встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом просил его открыть производство беспилотников в России. Однако протекции на это не получил.

Напомним, что пропагандистские СМИ сообщают о смерти в тюрьме "ДНР" бойца "Азова".

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