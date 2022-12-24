"Россия хочет безнаказанно убивать": Подоляк прокомментировал "мирные инициативы" Кремля

Россия продолжает демонстрировать свою незаинтересованность в окончании войны против Украины.

Россия продолжает убивать гражданское население, разрушать города и критическую инфраструктуру Украины, несмотря на то, что периодически в Кремле заявляют о якобы готовности к мирным переговорам с Россией.

Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные инициативы" Путина/Лаврова, напомню: прямо сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе... Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?", — говорится в сообщении

Мирные переговоры России и Украины

В ISW считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Кроме того, ему нужно любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим войскам время для восстановления сил, лишив Украину инициативы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия не хочет мирных переговоров. После того как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в ближайшее время переговоры между Россией и Украиной не состоятся, однако надеется, что в 2023 году война в Украине закончится.

Военный эксперт Олег Жданов также убежден, что попытки России начать мирные переговоры с Украиной – масштабная информационная атака на страны Запада.

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