"Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки": Зеленский обратился к участникам Венецианского кинофестиваля

Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля, опубликованном на ночь 1 сентября на официальном сайте главы государства.

В этом обращении украинский лидер назвал войну, которую Россия развязала против Украины и украинского народа, "драмой, основанной на реальных событиях".

“Воплощенная в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частушек и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней”, – так описал войну президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается убедить всех, что Европа и мир якобы устали от войны.

“Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен претвориться в жизнь”, — подчеркнул президент.

Деятелей культуры украинский лидер призвал "не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть равнодушным к войне в Украине, которую развязала Россия".

"Дамы и господа! Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности. Это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы каждая страна в мире, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что сейчас переживает Украина”, — обратился к участникам фестиваля Зеленский.

Президент напомнил кинематографистам о титрах, которые появляются после завершения первой части фильма To be continued (продолжение будет).

“To be continued? Ответ на этот вопрос сегодня зависит от нас. Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует вспомнить эти титры... Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не сдастся, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты!" – завершил президент.

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