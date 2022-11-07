Россия хочет добиться прекращения огня из-за "успехов" мобилизации — Жданов

Российская мобилизационная система не может призвать более 130 тысяч человек.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что сейчас происходит с мобилизацией в РФ и почему Москва хочет добиться режима прекращения огня.

Об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

Так, по словам эксперта, РФ нужно прекращение огня, чтобы перегруппировать войска и научить новых мобилизованных.

"Они (ред. — россияне) потому и добиваются прекращения огня, чтобы осуществить перегруппировку войск и научить военных. Мобилизованных даже одеть сегодня не во что. Мне очень понравилось видео, где мобилизованные выразили свое недовольство. Во-первых, они живут в палаточном городке в поле. Их до сих пор не оформили, потому что военная администрация до них еще не добралась. Во-вторых, каждое утро им предлагают скинуться на дизтопливо, чтобы очередная машина могла поехать и привезти им продукты", — отметил Жданов.

В то же время он подчеркнул, что это лакмус, показывающий неспособность российской системы мобилизовать сразу много граждан.

"Это лакмус. Это показатель того, что мобилизационная система РФ оказалась не готова к приему в количестве больше, чем очередной призыв в Вооруженные Силы. Это примерно 120-130 тысяч", — отметил он.

Напомним, ранее британские разведчики сообщили, что вооруженные силы РФ уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для частичной мобилизации. Поэтому сегодня российские "мобики" уходят на фронт почти без подготовки, поскольку у "второй армии мира" нет достаточных возможностей для обучения большого количества призывников.

Особенно это чувствуется, когда в РФ частичная мобилизация совпала с осенним призывом в армию.

В то же время, аналитики ISW считают, что частичная мобилизация в РФ не смогла реализовать планы президента-диктатора Владимира Путина. Вероятно, Москва будет продолжать скрытую мобилизацию. Отмечается, что власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны против Украины.

Читайте также: