Россия хочет доминировать в Черноморском бассейне за счет Крыма — военный эксперт Грабский

Крым для России также являет собой базу для сухопутного вторжения на материковую часть Украины.

По замыслу Кремля, временно захваченный оккупантами Крым поможет доминировать РФ в Черноморском бассейне, однако эта функция полуострова вторична.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

"Россия рассматривает территорию Крыма как сухопутный авианосец. То есть сама территория [полуострова] позволяет России создавать военные базы, военную инфраструктуру, которая, по мнению России, должна помогать в доминировании в Черноморском бассейне", — высказал мнение Грабский.

По его словам, главная роль Крыма для РФ также плацдарм для дальнейшей экспансии в Украине.

"Россия действительно сухопутное государство. Российский военно-морской флот блестяще выполнял лишь одну функцию — героически тонул во всех битвах, которые были… Крым для них важен именно как база для сухопутного вторжения, для сухопутной экспансии на материк, материковую часть Украины. И то, с каким отчаянием, с каким упорством сейчас ведутся бои на территории Украины, является лишь дополнением и подтверждением моих слов", — считает Сергей Грабский.

Напомним, что по словам постоянной представительницы президента Украины в Крыму, крымчане не будут оказывать вооруженное сопротивление ВСУ во время освобождения полуострова.

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