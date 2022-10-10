Россия хочет довести свой план по уничтожению Украины до конца: Подоляк — о массированной ракетной атаке РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на массированную атаку кафиров. Он призвал западных партнеров предоставить Украине еще большее вооружение, систем ПВО.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в своем телеграмм-канале.

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"Масштабные ракетные обстрелы центров украинских городов – свидетельство террористической сущности российского режима. Маски отвергнуты: имеет место целенаправленное массовое убийство гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры. Это, безусловно, является свидетельством предсмертных конвульсий раненого зверя. Не умеют воевать гражданских ракет…

75 ракет запущены по Украине. 41 сбит нашим ПВО. Но… Тот, кто хочет сломать украинцев, скорее сломает свои гнилые зубы", — заметил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный террор России, который начался утром 10 октября и продолжается. По его словам, оккупанты имеют две цели: энергообъекты и мирное население. Зеленский отметил, что на местах ударов работают все соответствующие службы. На сегодняшний день известно о сбитых 38 воздушных целях. Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

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