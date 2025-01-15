Россия хочет исключить Польшу и Балтию из НАТО: очередной абсурд Москвы

Россия выдвинула очередные абсурдные условия для завершения войны в Украине, требуя, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. Это подразумевает исключение стран Балтии и Польши из состава Альянса, хотя таких механизмов не существует.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Канала объяснил, что Кремль использует тактику чрезмерных требований: проси невероятное – получишь минимум. Он также назвал эти требования "невероятным бредом", отметив, что исключение стран из НАТО требует единогласного решения Альянса, что невозможно.

"А почему сразу не на границе 1949 года? Если мы даже играем в этот популизм и идиотизм, то каким образом это должно произойти. Например, страны Балтии в 2004 году приняли в НАТО единогласное голосование. То есть теперь получается, что в НАТО должны проголосовать, чтобы исключить Литву, Латвию, Эстонию из Альянса? Это невероятный бред", – говорит Ступак.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, имеющая тесную связь с Кремлем, в своих соцсетях отметила, что Россия уже не рассматривает возможность захвата Киева, Одессы или Харькова. Это, по мнению Ступака, указывает на то, что даже внутри РФ понимают нереалистичность своих амбиций.

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Такая тактика Кремля демонстрирует их готовность выдвигать абсурдные требования для создания переговорного давления, но также свидетельствует об их ограниченных возможностях на поле боя.

Напомним, что все больше мировых политиков обсуждают тему мирных переговоров Украины с Россией и прекращение огня на фронте. Разговоры о мирном соглашении участились после избрания Дональда Трампа президентом США. В частности, он заявлял, что прекратит конфликт в кратчайшие сроки.