Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины — Санду

У власти есть доказательства того, как российские спецслужбы планировали свергнуть существующую власть в Молдове.

Россия пытается всеми силами сменить власть в Молдавии на пророссийскую, чтобы использовать страну в качестве плацдарма в войне против Украины, как Кремль сейчас использует Беларусь.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает телеканал Vocea Basarabiei.

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Она заявила, что у властей есть доказательства того, как российские спецслужбы планировали свергнуть существующую власть в Молдове.

"Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийские власти, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", — сказала она.

Кроме того, Санду напомнила недавно заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он намерен разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и поэтому ее не можно использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", – добавила она.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что у России нет ресурсов для нападения на Молдову, она также не сможет дойти до Одессы из оккупированного Приднестровья.

Кроме того, мы ранее информировали, что российско-американский историк Юрий Фельштинский заявил, что перед российской армией все еще остается задача захвата Молдовы, так что рано или поздно Россия начнет военные действия в этой стране.

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