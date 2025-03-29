Россия хочет использовать "тишину" на море, чтобы вернуть свой флот в Крым — Братчук

РФ хочет возвратить свой флот в Крым

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Российские захватчики во время переговоров о прекращении огня в Черном море намерены возобновить контроль над морскими маршрутами и вернуть свой флот в оккупированный Крым.

Также РФ стремится использовать перемирие для возвращения своего флота в оккупированный Крым, заявил спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телеканала “Мы-Украина“.

«Если говорить о рисках, которые сейчас существуют в Черном море, то желание РФ очевидно — они не просто хотят контролировать маршруты, включая так называемый возврат к „зерновому соглашению“. Речь идет гораздо больше — Украина уже восстановила свои экспортно-импортные коридоры, в том числе для крупнейших контейнерных операторов мира. А главная цель России — вернуть флот в Крым», — подчеркнул он.

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Братчук напомнил, что именно успех украинских военных в Черном море позволил восстановить морское сообщение и фактически заблокировал Черноморский флот РФ в Новороссийске. Российские морские ракетоносители теперь вынуждены больше беспокоиться о собственной безопасности, чем о выполнении боевых задач.

«Позиция Украины четкая: любое нарушение со стороны России должно получать ответ. Речь идет о нанесении новых ударов по Черноморскому флоту РФ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин окончательно начал процесс выхода из переговоров по поводу прекращения агрессии против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, для чего России прекращение огня в Черном море.