Россия хочет использовать "вагнеровцев" для втягивания Беларуси в войну против Украины — СБУ

Служба безопасности предостерегает армию Белоруссии от участия в полномасштабной войне против Украины.

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных из РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

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"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворившись "украинскими диверсантами". В содеянном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства", — говорится в сообщении.

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего из РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.

Военный билет пленника/Фото: СБУ

Также киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

"Среди прочего установлено, что ранее он (пленный российский военнослужащий — ред.) участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться к Беларуси под видом участника частной военной компании "Вагнер". Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырьском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции", — отмечает СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности предостерегает армию Белоруссии от участия в полномасштабной войне против Украины.

"Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", — резюмирует СБУ.

Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонированная и очень мощная.

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