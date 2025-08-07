Путин и Зеленский / © ТСН.ua

Украину могут заставить согласиться на перемирие в небе, что чревато критическими последствиями для хода войны.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, такая инициатива, которую когда-то предлагала сама Украина, теперь поддерживается Россией. И именно это вызывает серьезную обеспокоенность.

Свитан отмечает, что возвращение к окопной войне без авиационной поддержки может привести к катастрофическому превосходству противника, поскольку ресурсы России гораздо больше. Военный эксперт отметил, что полная армия РФ может сконцентрировать свои силы на суше, используя накопившееся вооружение, которое сейчас останавливается именно воздушными ударами ВСУ.

По его мнению, отмена ударов с воздуха позволит Москве свободно опрокидывать технику, топливо и вооружение из глубины России прямо на передовую. Украинская армия потеряет возможность наносить превентивные удары по Волгограду, Ростову и другим критическим логистическим точкам.

Особое внимание Свитан уделил ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. Он отметил, что эти атаки имеют стратегическое значение, поскольку выводят из строя всю логистику — от добычи до транспортировки и производства горючего. По его мнению, эти удары не только военные, но и экономические, поскольку нефтегазовый сектор формирует основу бюджета РФ.

Рассвет убежден: удар по энергетической инфраструктуре РФ может стать фактором, который ускорит распад российского государства по аналогии с СССР. Именно поэтому, по его мнению, прекращать атаки и соглашаться на перемирие в небе смертельно опасно.

Напомним, в издании Bloomberg сообщили, что Россия рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной без прекращения войны.

Также президент Зеленский заявил, что Украина предлагала России тишину в небе, но Москва отказала.