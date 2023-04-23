Россия хочет мобилизовать на войну в Украину мигрантов из Средней Азии — ЦНС

Российские власти начали давить на мигрантов из стран Средней Азии, чтобы они также участвовали в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российские власти пытаются заманить мигрантов на войну двумя путями.

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"Первый, из-за военкоматов и это касается мигрантов, ставших новоиспеченными владельцами российского паспорта. Практически сразу после получения паспорта они получают повестку и уже во время общения с комиссаром получают угрозы, которые лишат гражданства, если те не будут избегать мобилизации", — говорится в сообщении.

Тем, у кого еще нет российского паспорта, обещают его предоставить в очень короткие сроки, если мигрант согласится вступить в армию РФ, а в случае отказа, напротив, угрожают депортацией.

"Одна из причин такого решения – это недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн мобилизации. Таким образом Кремль продолжает стратегию использования как пушечное мясо против жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей ", – отмечают в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны России запустило новую крупную акцию по призыву добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на биллбордах и телевидении.

Кроме того, мы ранее информировали, что около 40 российских военных, отказавшихся воевать в Украине, незаконно содержатся в военной части поселка Пакино Владимирской области РФ.

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