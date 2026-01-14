Армия РФ / © Associated Press

Россия готовится к масштабному пополнению своих военных подразделений в 2026 году и планирует активно вербовать на контракт не только граждан РФ, но и жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, соответствующие планы касаются, прежде всего, так называемого «Южного военного округа» РФ.

"По данным нашей разведки, россияне на 2026 год для пополнения частей и подразделений их "Южного военного округа" пытаются привлечь на контракт почти 67 тысяч человек", - сообщил Волошин.

Он отметил, что Россия намерена пополнять свое войско, в частности за счет жителей временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о Донецкой и Луганской областях, оккупированном Крымом и городе Севастополь, а также частях Запорожской и Херсонской областей.

"Они даже определили себе конкретные планы", - подчеркнул Волошин.

По его словам, из временно оккупированной части Запорожской области россияне планируют заключить контракты примерно с 530 людьми, из Херсонской области — около 300. Из Крыма оккупанты рассчитывают привлечь более 3,5 тысяч человек, а из Севастополя — около 750.

Спикер Сил обороны Юга пояснил, что именно поэтому российские захватчики активно продолжают кампанию по принудительному или полупринудительному привлечению оставшихся на оккупированных территориях украинцев к службе в армии РФ.

По данным украинской разведки, только за первые десять дней 2026 года россияне уже привлекли в свое войско с оккупированных территорий Украины около 130 человек.

Ранее сообщалось, что Россия изобрела новый циничный способ пополнения армии, вербуя молодежь в популярном мессенджере для геймеров .

Мы ранее информировали, что, по данным украинской разведки, в прошлом году в Кремле планировали набрать в оккупационную армию 400 тысяч человек, и этот план россияне фактически выполнили .