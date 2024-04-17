Россия хочет нас обыграть: враг может готовить отвлекающий удар для оттеснения сил ВСУ – эксперт

Оккупационные войска России могут готовить новый удар для отвлечения, чтобы оттянуть Силы обороны Украины, и осуществить мощное наступление на другом направлении.

Об этом в слоте телеканала "1+1" в рамках телемарафона рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко.

Так, на вопрос, могут ли оккупанты готовить отвлекающий удар на юге Украины, где они сейчас штурмуют Роботино на Запорожском направлении, он ответил:

"На весь фронт у них не хватит сил. А отвлекающий может быть. Я все-таки думаю, что отвлекающий будет на Харьковщине. А на юге он будет – на Угледар. Безусловно, он будет", — сказал Мусиенко.

По его мнению, враг сейчас наступает на крайней северной точке фланга на востоке, а именно на Харьковщине, чтобы оттянуть туда украинские силы. И захватчики будут наступать на крайней южной точке – это Угледар в Донецкой области.

"Наступление россиян на юге носит психологически-пропагандистский характер, им важно вытеснить наши группировки и задекларировать, что Россия заняла все территории, которые Украина освободила в результате контрнаступления в 2023 году", — говорит эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что враг увидел, как украинские силы начали эффективно действовать в обороне. У нас происходит концентрация сил.

"То есть что у нас сейчас происходит? У нас происходит концентрация сил. Они сконцентрировали силы на каком-то направлении. У нас концентрация, рискованная, но оправданная. То есть, ресурсы туда. Там враг будет развивать атаку. Значит, надо блокировать там. Сейчас идет такая игра, фактически кто кого переиграет. Кто угадает, где будет удар, и кто направит туда свои силы и как будут поступать. Нас Россия хочет обыграть в том, чтобы они смогли сконцентрировать силы, а мы не смогли, или нам не хватило сконцентрировать ответ и дать отпор", — пояснил эксперт.

Он сказал, что за ситуацией на фронте нужно следить, и украинские подразделения проводят очень укрепляющую работу, чтобы понять, где враг действительно намерен сделать мощный удар, а где враг будет пытаться просто оттянуть украинские силы.

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Напомним, в ВСУ рассказали о возможном наступлении россиян на юг — "Техника к чему-то готовится".

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