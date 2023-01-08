Россия хочет навязать Украине "корейский вариант" урегулирования войны – Данилов

Россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий раздел страны.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по которой была разделена Северная и Южная Корея – ред.) – вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это "38 параллель", – сказал Алексей Данилов.

Он также добавил, что сами корейцы об этом сожалеют.

"Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... Сегодня проблемы", – продолжил секретарь СНБО.

Кроме того, он сказал, что заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне – ред.) готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво как есть с сегодняшнего дня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Однако, по словам Алексея Данилова, многие маркеры свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что промежуточных вариантов в войне, начатой Россией во главе с диктатором Путиным, Украина не рассматривает. Поскольку в результате это приведет к бесконечной войне.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что при любых обстоятельствах Украина никогда не забудет ни одну свою оккупированную территорию.

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