"Россия хочет найти момент, чтобы ее позиция была сильнее" — Арахамия о будущих переговорах

Теперь переговоры на паузе, поскольку это зависит от успехов Вооруженных сил Украины.
Украина победит в переговорах с Российской Федерацией
Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.
"На первом этапе (переговоров – ред.) мы точно победили, даже они это признают. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит полностью, непосредственно от успехов наших Вооруженных сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", – сказал он.
Отвечая на вопрос, есть ли у представителей РФ желание продолжить переговоры, Арахамия сказал, что "у них есть такое медленное прощупывание почвы", отдельные сигналы, когда спрашивают, готова ли украинская сторона к переговорам или нет.
По его словам, таких сигналов сейчас стало больше, чем месяц или два назад.
"Я связываю это с тем, что наши Вооруженные Силы показывают хорошие успехи и с тем, что в Крыму начинают какие-то события происходить. Они видят, что так и нет у них возможности Херсонскую, Запорожскую области нормально оккупировать, как это они сделали на Донбассе. Они видят, что люди отказываются сотрудничать с (оккупационной – ред.) властью… И они понимают, что с этим много проблем и хотят найти … момент для того, чтобы переговорная позиция была более сильной", — отметил Арахамия.
Напомним, Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина.
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