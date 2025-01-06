Россия хочет обменять космические технологии на оружие с КНДР – США

Российский президент Владимир Путин может даже изменить свою давнюю политику и поддержать ядерную программу Северной Кореи.

Москва готова предоставить Северной Корее передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и оборудование, которые могут использоваться в войне против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле.

Такую информацию предоставило южнокорейское издание Yonhap.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", — отметил Блинкен.

Он добавил, что российский президент Владимир Путин может даже изменить свою давнюю политику и поддержать ядерную программу Северной Кореи.

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"Это беспокойство не только для США, но и для Южной Кореи и Японии", — подчеркнул Блинкен.

На фоне растущего военного союза между РФ и КНДР государственный секретарь подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в сфере безопасности между США, Южной Кореей, Японией и НАТО.

"Безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становится все более взаимосвязанной", — добавил Блинкен.

Напомним, что, по словам руководителя ЦПИ, более 60% артиллерийских и минометных снарядов, которые Россия использует в Украине, сейчас поступают из Пхеньяна.