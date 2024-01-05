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Россия хочет оборудовать крылатые ракеты кассетными боеприпасами: Игнат прокомментировал

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
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Россия хочет оборудовать крылатые ракеты кассетными боеприпасами: Игнат прокомментировал

Юрий Игнат. Фото: Facebook Yuriy Ignat

Любую ракету можно оснастить кассетной частью.

Россия планирует оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. В этом нет ничего удивительного. Если россияне свои планы реализуют, Силам обороны нужно будет реагировать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. Как еще его называют фосфором", – объясняет Игнат.

По его словам, любая ракета или бомба может оснаститься кассетной частью. В этом нет ничего удивительного. Игнатий говорит, что это "реалии войны".

Спикер ПС отметил, что Украина тоже получила от партнеров боеприпасы, которыми можно вполне эффективно вести боевые действия.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что Россия хочет оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Отмечается, что минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

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Дата публикации
Просмотры
488
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