Россия хочет оборудовать крылатые ракеты кассетными боеприпасами: Игнат прокомментировал

Россия планирует оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. В этом нет ничего удивительного. Если россияне свои планы реализуют, Силам обороны нужно будет реагировать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. Как еще его называют фосфором", – объясняет Игнат.

По его словам, любая ракета или бомба может оснаститься кассетной частью. В этом нет ничего удивительного. Игнатий говорит, что это "реалии войны".

Спикер ПС отметил, что Украина тоже получила от партнеров боеприпасы, которыми можно вполне эффективно вести боевые действия.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что Россия хочет оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Отмечается, что минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

Читайте также: