Россия хочет оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами: в Центре нацсопротивления рассказали детали

Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет.

Военные армии РФ планируют оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Еще в октябре минобороны страны-агрессорки дало соответствующие указания инженерам Дубненского машиностроительного завода (Московская область), где враг производит смертоносное вооружение для обстрелов Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления 4 января. В ЦНС отметили, что получили доказательства преступных намерений врага.

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Враг планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом / Фото: Центр национального сопротивления

Согласно переданным документам, минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

В настоящее время случаев применения модернизированных ракет не зафиксировано. В то же время в ЦНС призвали украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь оккупанты пренебрегают международным правом и готовы применить более смертоносное оружие против мирного населения.

В ЦНС также призвали и дальше предоставлять данные о планах и расположении позиций врага в Telegram-канал "Спротив", и заверили, что анонимность обращений гарантируется.

Ранее сообщалось, что Россия модернизировала ракеты X-22 и "Оникс": в разведке предупредили об опасности.