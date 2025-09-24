ТСН в социальных сетях

Война
175
1 мин

Россия хочет оставить Украину без света зимой: предупреждение от генсека ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Россия пытается повлечь за собой массовые отключения электроэнергии в Украине накануне зимы.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Блэкаут

Блэкаут / © ТСН.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия целенаправленно пытается устроить массовые отключения электроэнергии в Украине в преддверии холодного сезона.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия хочет вызвать блекауты в Украине накануне зимы", - подчеркнул Гутерриш.

Отдельно он обратил внимание на угрозу для ядерных объектов, прежде всего Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск.

"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезную обеспокоенность. Все государства должны гарантировать ее защиту и соблюдение международного права", - добавил генсек.

Напомним, ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявлял, что из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовы к перебоям с электроснабжением этой осенью.

