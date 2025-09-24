Россия хочет оставить Украину без света зимой: предупреждение от генсека ООН

Блэкаут / © ТСН.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия целенаправленно пытается устроить массовые отключения электроэнергии в Украине в преддверии холодного сезона.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия хочет вызвать блекауты в Украине накануне зимы", - подчеркнул Гутерриш.

Отдельно он обратил внимание на угрозу для ядерных объектов, прежде всего Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск.

"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезную обеспокоенность. Все государства должны гарантировать ее защиту и соблюдение международного права", - добавил генсек.

Напомним, ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявлял, что из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовы к перебоям с электроснабжением этой осенью.