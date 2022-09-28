Россия хочет отправить на войну первокурсников военно-морской академии, родители протестуют – ГУР

Военное руководство России хочет привлечь к войне против Украины первокурсников военно-морской академии имени адмирала Кузнецова в Санкт-Петербурге. Родители первокурсников протестуют против отправки курсантов на войну.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"После месяца обучения в академии, курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон. Чтобы избежать общения с родителями и самовольного покидания места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече им было отказано", — сообщает ГУР.

Напомним, мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео).

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